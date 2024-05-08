Общественная организация работает уже около 10 лет, но именно с начала полномасштабной войны их деятельность существенно изменилась. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что животных спасают из Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской области.

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Как функционирует приют

Сейчас в нем живет около 200 котов. При организации также есть клиника, в которой животным оказывают первую помощь, очень часто это операции для котиков и собак.

В общем таких инициатив довольно много и в Харькове, и в Харьковской области, но здесь волонтеры сделали очень интересную вещь – просто в укрытии они обустроили несколько комнат, куда люди могут прийти и определенное время находиться с котами, помогая им социализироваться.

Животным очень нужна эта помощь, потому что все они домашние. Сейчас им больше всего не хватает общения с людьми,

– добавила Анна Черненко.

Возле приюта также открыли "Котокафе", а кроме этого планируется еще одна интересная инициатива – поставить диван, чтобы люди могли приходить на "сон с котом".

Как помочь волонтерам

Поддержать инициативы общественной организации можно не только финансово, но и просто своим присутствием. Волонтеры отмечают, что не обязательно брать кошку или собаку домой, достаточно будет прийти и поиграть с ними.

Также стоит заметить, что большинство котов имеют определенные ранения, есть котики, которых взрывной волной во время обстрела выбросило из дома, кто-то потерял своих предыдущих хозяев.

Рия приехала к нам из Авдеевки. Там до сих пор остается женщина, которая заботилась о животных в городе. Рия была ее любимицей, но после одного из прилетов она была ранена, ей понадобилась медицинская помощь, поэтому женщина была вынуждена ее отдать, хотя очень этого не хотела,

– рассказала представительница ОО "Спасение животных Харьков" Ярина Винтонюк.

Большинство животных, которые находятся в приюте, ждут новую семью, ведь когда-то они ее имели, но потеряли. Поэтому сейчас нуждаются в максимально домашних условиях. Волонтеры пытались их создать, поэтому в приюте разместили диванчики, а двери всегда открыты для посетителей.

Мы поняли, что не сможем без посетителей, потому что 90% спасенных животных ранее имели семью и дом, у них был контакт с человеком, для них это острая необходимость. Затем мы подумали и решили, что это может быть взаимная терапия как для котиков, так и для людей,

– отметила Ярина Винтонюк.

Сейчас центр посещают примерно 100 – 200 человек в месяц, но волонтеры приглашают приходить всех харьковчан и гостей города. Здесь они смогут переждать тревогу, ведь помещение есть в бомбоубежище, а кроме этого помочь животным, играя с ними.

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