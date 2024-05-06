Эту информацию она лично подтвердила на своей странице в фейсбуке. Там она также поблагодарила людей за поддержку.
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Пострадал дом ректора ХНУ имени Каразина
В результате российского обстрела Харькова на Пасху, 5 мая, частично разрушен дом ректора Татьяны Кагановской.
На фото заметно, что фасад дома и не только – поврежден. Также в доме выбиты окна.
В Харькове прилетом разрушен дом ректора ХНУ имени Каразина / Фото из открытых источников
Кагановская отметила, что никто из ее семьи не пострадал.
Друзья, бесконечно благодарна всем за теплые слова поддержки! Они в очередной раз доказывают, что мы едины и нас не сломить! А это значит, что Победа будет за нами!,
– написала ректор ХНУ имени Каразина.
Российские войска атаковали Харьков на Пасху: детали
- Утром 6 мая глава Харьковской ОГА рассказал о последствиях российского удара 5 мая по Харькову.
- Так, в результате обстрела КАБ по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова повреждено 14 многоквартирных домов, 3 автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, 8 частных домов, гаражи, кафе, разрушены 3 частных дома.
- Кроме этого, возросло количество пострадавших. В частности, в Харьковской прокуратуре по состоянию на утро 6 мая отметили, что количество травмированных увеличилось до 16 человек.