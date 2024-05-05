Другой вражеский боеприпас попал между двумя четырехэтажками. Пока информации о погибших, к счастью, не было. Подробнее о сегодняшнем обстреле рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Последствия ударов КАБами

Россияне, как всегда, цинично ударили по центральному району Харькова. Зафиксировано два места попадания. Взрывы были очень громкими. Предварительно эксперты, которые изучали обломки на местах событий, говорят, что россияне снова ударили планерными боеприпасами – УПАБ Д-30.

Одно из попаданий было в частном секторе. К сожалению, прилетело прямо в дом – там есть раненые.

Второе попадание было между двумя 4-этажками, в асфальт. Однако взрывная волна, которая разошлась между домами, наделала бедствий: много выбитых окон, разбитые лестничные клетки, крыши и автомобили местных. Также известно о многих раненых, они посечены стеклом. Есть много мест, которые полностью забрызганы кровью.

Последствия удару по Харькову / Фото 24 Канал

Относительно тяжелых раненых информации, к счастью, нет. По состоянию на 16:30 к медикам обратилось уже около десятка человек. Экстренные службы не исключают возможности, что раненых может быть больше.

Детали о циничной российской атаке также рассказав глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Стоит добавить, что этот район был под российскими ударами в первый год полномасштабного вторжения. В последнее время там было довольно тихо, поэтому атака была неожиданной.

Обратите внимание! Не пренебрегайте воздушными тревогами и сообщениями об угрозе. Враг коварный и не чурается наносить ужасные удары по украинским городам ни в обычные дни, ни в праздничные.

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