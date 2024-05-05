Інший ворожий боєприпас влучив між двома чотириповерхівками. Поки інформації про загиблих, на щастя, не було. Детальніше про сьогоднішній обстріл розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Наслідки ударів КАБами

Росіяни, як завжди, цинічно вдарили по центральному району Харкова. Зафіксовано два місця влучання. Вибухи були надзвичайно гучними. Попередньо експерти, які вивчали уламки на місцях подій, говорять, що росіяни знову вдарили планерними боєприпасами – УПАБ Д-30.

Одне з влучань було у приватному секторі. На жаль, прилетіло просто в будинок – там є поранені.

Друге влучання було між двома 4-поверхівками, в асфальт. Однак вибухова хвиля, яка розійшлася між будинками, наробила великого лиха: багато вибитих вікон, розбиті сходові клітки, дахівки та автомобілі місцевих. Також відомо про багатьох поранених, вони посічені склом. Є багато місць, які повністю закапані кров'ю.

Наслідки ударів по Харкову / Фото 24 Канал

Щодо важких поранених інформації, на щастя, немає. Станом на 16:30 до медиків звернулося вже близько десятка людей. Екстрені служби не виключають можливості, що поранених може бути більше.

Деталі про російську атаку також розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Варто додати, що цей район був під російськими ударами в перший рік повномасштабного вторгнення. Останнім часом там було доволі тихо, тож атака була несподіваною.

Зверніть увагу! Не нехтуйте повітряними тривогами та повідомлення про загрозу. Ворог підступний та не цурається завдавати жахливих ударів по українських містах ні у звичайні дні, ані у святкові.

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