Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що нічний удар припав на Основ'янський район. Приліт був у звичайну двоповерхівку, в якій орендували приміщення комерційні підприємці.

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Росіяни брешуть про "склади з боєприпасами"

Руйнування доволі серйозні, горіли склади з пластмасою. Однак пропагандистські телеграм-канали публікують інформацію, що начебто поцілили у підприємство з виробництва безпілотників та склад з боєприпасами. Насправді це звичайні цехи, де робили вироби з пластмаси.

Так само пишуть і про удар 3 травня по приватному сектору, де загинула 82-річна жінка. За словами пропагандистів там нібито був штаб Збройних Сил.

Наслідки удару росіян / Фото ДСНС України у Харківській області

Також постраждав склад особистих речей людей, які виїжджали з Харкова. Вони залишили своє майно, але тепер все це згоріло.

Це був звичайний, цивільний, комерційний об'єкт. Тут були орендарі стоматологи, більшість приміщень – склади. Люди зберігали там свої речі. Був наш власний склад з меблями,

– розповів рієлтор Ігор Гончаренко.

Пожежа була масштабна, її ліквідовували понад 5 годин. Рятувальники були змушені зупинятися через постійні повідомлення про тривогу.

"Останніми тижнями почастішали удари саме по місту Харкову, по прикордонних населених пунктах. Найчастіше під ворожі атаки потрапляють Шевченківський, Київський, Холодногірський райони Харкова. Ворог б'є по приватному сектору, по цивільній інфраструктурі, при цьому гинуть, страждають і травмуються мирні мешканці", – наголосив речник управління ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Крім цього, по Харкову 4 травня могли завдати ще одного удару. Було чути сигнал повітряної тривоги, а на місто летіли КАБи. Втім вони впали в Бєлгородській області, про що вже повідомили місцеві пабліки. Там є влучання по приватному сектору, руйнування та п'ятеро поранених.

Яка ситуація в області

Окрім Харкова під ударами були Черкаські Тишки. Керована авіаційна бомба поцілила там по приватному сектору. На жаль, там є поранена 74-річна жінка, їй допомагають медики.

Нагадаємо, що після нічного удару безпілотниками по Харкову також були поранені четверо людей, серед них 13-річна дівчинка. Ворог не припиняє гатити по різних районах міста. Є значні руйнування, падіння уламків.

Традиційно ціллю ворога є інфраструктура, об'єкти енергетичної сфери або житлові будинки.

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