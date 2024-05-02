Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що удари були з самого ранку, коли люди гуляли на вулиці, поспішали на роботу. У центральному парку було багато сімей з дітьми.
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Загиблі з однієї сім'ї
Внаслідок удару пошкоджено адмінбудівлі, десятки автомобілів, рятувальники гасили пожежу, але найстрашніше те, що загинули люди. Це сім'я – жінка 1986 року та батько її чоловіка. У момент удару вони перебували в автівці, коли поруч, за кілька метрів від них, прилетів снаряд.
Крім цих двох жертв, ще відомо про 13 поранених, серед них 11-річний хлопчик, у якого струс мозку та гостра реакція на стрес.
Багато людей було, всі тут ходили. Був рух, було життя, але "рускій мір" це забрав. Але головне, що живий, а все інше ми відновимо,
– сказав потерпілий Михайло.
У поліції наголошують, що удар був по мирному населенню, адже поруч немає ніяких військових об'єктів. Зафіксовано руйнування адміністративних будинків, управління соціального захисту, Ощадбанку, поруч розташована редакція газети. Третій удар КАБа – це пряме влучання в будинок, в цивільний приватний будинок.
"Двоє цивільних загинули – це батько та донька. Батькові сьогодні (1 травня – 24 Канал) було 60 років. Поранень зазнали т.в.о директора будинку культури. Він якраз виходив із відділу культури", – розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
Ворог б'є саме у світлу пору доби, коли люди перебувають на вулиці – все це для того, щоб спричинити максимальну шкоду мирному населенню та призвести до якнайбільшої кількості жертв.
УМПБ Д-30, у ньому є приблизно 100 кілограмів вибухової речовини. Тому й такі наслідки. В центральну частину Золочева прилетіло щонайменше 3 КАБи. На площі перебувала дуже велика кількість людей, тому є багато потерпілих,
– сказав начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
Обстріли Харківщини: останні новини
- Ворог щодня обстрілює місто та область з різних видів зброї. Внаслідок атаки 30 квітня по Холодногірському та Київському районах Харкова загинула одна людина, ще 10 були поранені. Загиблим виявився 24-річний хлопець, який працював на підприємстві, яке атакували окупанти. У момент удару він перебував на робочому місці.
- Жителів області закликають бути дуже уважними до сигналу повітряної тривоги. Час підльоту до Харкова КАБів може зайняти від 3 до 10 хвилин. Якщо ж ворог використовує ракети С-300, то вибухи можуть пролунати ще до повідомлення про небезпеку. Для прикордонних регіонів цей час ще менший.
- Окупанти вдарили по Золочеву 1 травня та вбили двох цивільних людей. Кількість постраждалих зросла до 13, серед них 6 чоловіків, 6 жінок і одна дитина. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватний будинок повністю зруйнований. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.