Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что удары были с самого утра, когда люди гуляли на улице, спешили на работу. В центральном парке было много семей с детьми.
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Погибшие из одной семьи
В результате удара повреждены админздания, десятки автомобилей, спасатели тушили пожар, но самое страшное то, что погибли люди. Это семья – женщина 1986 года и отец ее мужа. В момент удара они находились в машине, когда рядом, в нескольких метрах от них, прилетел снаряд.
Кроме этих двух жертв, еще известно о 13 раненых, среди них 11-летний мальчик, у которого сотрясение мозга и острая реакция на стресс.
Много людей было, все здесь ходили. Было движение, была жизнь, но "русский мир" это забрал. Но главное, что жив, а все остальное мы восстановим,
– сказал пострадавший Михаил.
В полиции отмечают, что удар был по мирному населению, ведь рядом нет никаких военных объектов. Зафиксировано разрушение административных зданий, управления социальной защиты, Сбербанка, рядом расположена редакция газеты. Третий удар КАБа – это прямое попадание в дом, в гражданский частный дом.
"Двое гражданских погибли – это отец и дочь. Отцу сегодня (1 мая – 24 Канал) было 60 лет. Ранения получили в.и.о. директора дома культуры. Он как раз выходил из отдела культуры", – рассказал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
Враг бьет именно в светлое время суток, когда люди находятся на улице – все это для того, чтобы нанести максимальный вред мирному населению и привести к наибольшему количеству жертв.
УМПБ Д-30, в нем есть примерно 100 килограммов взрывчатого вещества. Поэтому и такие последствия. В центральную часть Золочева прилетело не менее 3 КАБов. На площади находилось очень большое количество людей, поэтому есть много пострадавших,
– сказал начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко.
Обстрелы Харьковщины: последние новости
- Враг ежедневно обстреливает город и область из различных видов оружия. В результате атаки 30 апреля по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова погиб один человек, еще 10 были ранены. Погибшим оказался 24-летний парень. Он работал на предприятии, которое атаковали оккупанты. В момент удара он находился на рабочем месте.
- Жителей области призывают быть очень внимательными к сигналу воздушной тревоги. Время подлета к Харькову КАБов может занять от 3 до 10 минут. Если же враг использует ракеты С-300, то взрывы могут прозвучать еще до сообщения об опасности. Для приграничных регионов это время еще меньше.
- Оккупанты ударили по Золочеву 1 мая и убили двух гражданских людей. Количество пострадавших возросло до 13, среди них 6 мужчин, 6 женщин и один ребенок. Повреждена гражданская инфраструктура, частный дом полностью разрушен. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.