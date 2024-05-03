Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився приватний центр міста. Попередньо, був приліт у Холодногірському районі.

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Росіяни знову обстріляли Харків

Удень росіяни в черговий раз обстріляли Харків. Під ударом знову опинився Холодногірський район.

Попередньо, по місту вдарили керованою авіабомбою. У поліції повідомили, що внаслідок удару зруйновано будинок, наразі триває пошуково-рятувальна операція.

На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого,

– розповів Терехов.

Росіяни щодня б'ють по Харкову та області