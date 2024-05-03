Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився приватний центр міста. Попередньо, був приліт у Холодногірському районі.
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Росіяни знову обстріляли Харків
Удень росіяни в черговий раз обстріляли Харків. Під ударом знову опинився Холодногірський район.
Попередньо, по місту вдарили керованою авіабомбою. У поліції повідомили, що внаслідок удару зруйновано будинок, наразі триває пошуково-рятувальна операція.
На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого,
– розповів Терехов.
Росіяни щодня б'ють по Харкову та області
- В четвер, 2 травня, в Харкові також було гучно. У Повітряних силах повідомляли, що по місту били КАБами.
- Днем раніше росіяни вдарили керованими авіабомбами по селищу Золочів на Харківщині. Від удару загинули двоє осіб, постраждали – 13, серед них дитина.
- 30 квітня по Харкову вкотре били КАБами. Тоді російські війська, як і сьогодні, вдарили по центральній частині міста. Зокрема, постраждав Київський район. Удар знищив гаражний кооператив, є руйнування у будинках.