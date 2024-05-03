Детальніше про методи боротьби з російськими КАБ 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил України Ілля Євлаш. Зазначимо, що лише за квітень росіяни застосували проти України понад 300 ракет різних типів, майже 300 "Шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб.

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"На складах ще багато авіабомб"

Плануючі авіабомби важко перехопити під час польоту, тож для протидії загрозі треба бити по місцях, де на території Росії зберігається озброєння.

Дистанція польоту КАБ приблизно 80 кілометрів. Для цього є системи, зокрема в Україні, які могли б стримувати російську авіацію, яка є носіями авіаційних бомб,

– мовив Євлаш.

Також ефективний результат матиме завдання ударів по місцях дислокації цих літаків. Адже у розрізі КАБ боротьба з носіями є найбільш ефективною.

На жаль, у Росії на складах ще залишається багато керованих авіаційних бомб й це велика проблема,

– додав речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, ворог намагається виснажити нашу ППО, щоб ми витратили всі ракети на КАБ. Повітряні сили не можуть допустити, щоб ворожа авіація домінувала в українському небі, тому повинні раціонально розподіляти наявні сили й засоби та використовувати їх, враховуючи обставини на полі бою.

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