Подробнее о методах борьбы с российскими КАБами 24 Каналу рассказал представитель Воздушных Сил Украины Илья Евлаш. Отметим, что только за апрель россияне применили против Украины более 300 ракет различных типов, почти 300 "Шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб.

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"На складах еще много авиабомб"

Планирующие авиабомбы трудно перехватить во время полета, поэтому для противодействия угрозе надо бить по местам, где на территории России хранится вооружение.

Дистанция полета КАБ примерно 80 километров. Для этого есть системы, в частности в Украине, которые могли бы сдерживать российскую авиацию, которая является носителями авиационных бомб,

– сказал Евлаш.

Также эффективный результат будет иметь нанесение ударов по местам дислокации этих самолетов. Ведь в разрезе КАБ борьба с носителями является наиболее эффективной.

К сожалению, в России на складах еще остается много управляемых авиационных бомб и это большая проблема,

– добавил представитель Воздушных сил ВСУ.

По его словам, враг пытается истощить нашу ПВО, чтобы мы потратили все ракеты на КАБ. Воздушные силы не могут допустить, чтобы вражеская авиация доминировала в украинском небе, поэтому должны рационально распределять имеющиеся силы и средства и использовать их, учитывая обстоятельства на поле боя.

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