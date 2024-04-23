Вражеские войска сбросили на город управляемую авиабомбу. В МВД Украины рассказали детали атаки противника.
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Россия цинично ударила по Донецкой области
Оккупанты 23 апреля атаковали Константиновку, что в Донецкой области.
5 человек получили ранения. Они ехали в легковом авто и оказались в эпицентре взрыва. Оккупанты ударили по городу управляемой авиационной бомбой "УМПБ-Д-30 СМ",
– отметили в МВД.
Там сообщили, что парамедики полиции оказали пострадавшим домедицинскую помощь и эвакуировали их в больницу.
Оккупанты ударили по Константиновке
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Вадим Филашкин, председатель Донецкой ОГА, сообщал, что 2 из 5 раненых находятся в тяжелом состоянии.
"Ударом повреждены 3 дома, автомобиль и инфраструктурный объект", – добавил глава Донецкой ОГА.
Россия готовит новое наступление на Донецкую область: что известно
- Аналитики Института изучения войны предполагают, что российские войска хотят осуществить прорыв украинской линии обороны к северо-западу от Авдеевки Донецкой области.
- В то же время их способность сделать это, скорее всего, будет притуплена из-за прибытия помощи США и других стран Запада.
- Читайте подробнее в материале 24 Канале о том, как в ISW объяснили, сможет ли Украина сорвать наступление России на Донбасс.