Ворожі війська скинули на місто керовану авіабомбу. В МВС України розповіли деталі атаки противника.
Дивіться також Кидають всі сили й авіацію: офіцер Нацгвардії розповів про наступ росіян на Часів Яр
Росія цинічно вдарила по Донецькій області
Окупанти 23 квітня атакували Костянтинівку, що в Донецькій області.
5 людей отримали поранення. Вони їхали в легковому авто та опинились в епіцентрі вибуху. Окупанти вдарили по місту керованою авіаційною бомбою "УМПБ-Д-30 СМ",
– зазначили в МВС.
Там повідомили, що парамедики поліції надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали їх до лікарні.
Окупанти вдарили по Костянтинівці
Увага! На відео чутливий контент! 18+
Вадим Філашкін, голова Донецької ОВА, повідомляв, що 2 з 5 поранених перебувають у важкому стані.
"Ударом пошкоджено 3 будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт", – додав очільник Донецької ОВА.
Росія готує новий наступ на Донеччину: що відомо
- Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що російські війська хочуть здійснити прорив української лінії оборони на північний захід від Авдіївки Донецької області.
- Водночас їхня здатність зробити це, швидше за все, буде притуплена через прибуття допомоги США та інших країн Заходу.
- Читайте детальніше в матеріалі 24 Каналі про те, як у ISW пояснили чи зможе Україна зірвати наступ Росії на Донеччину.