Массированно атаковал Украину враг и в апреле. Только в течение прошлого месяца Россия выпустила по территории нашей страны сотни ракет, “Шахедов”, а также более 3 тысяч авиабомб.

Важно Угроза ракетных ударов на Пасху: что говорят в Воздушных силах

Оккупанты не оставляют террора мирных городов

Зеленский сообщил, что в апреле Россия не прекращала террора украинских городов. Так, течение прошлого месяца враг применил для ударов по Украине:

более 300 ракет различных типов,

почти 300 "Шахедов",

более 3200 управляемых авиабомб.

Он добавил, что ежедневно и каждую ночь от сознательного российского террора страдают украинские города и общины. В то же время Зеленский отметил, что противостоять постоянным атакам врага помогает поддержка лидеров стран мира, которые усиливают противовоздушную оборону Украины и давят санкциями на Кремль. Однако, много людей также и погибло, ведь небо над нашей страной полностью не закрыто.

Но много жизней, к сожалению, забраны этими ударами. И только силой можно остановить этот террор. Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на Россию, силой систем ПВО, которые предоставляются Украине, силой наших воинов, которые удерживают линию фронта. Все, кто работает ради силы защиты от России, являются настоящими спасителями жизни,

– подчеркнул Зеленский.

Враг атаковал Одессу