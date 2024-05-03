Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался частный центр города. Предварительно, был прилет в Холодногорском районе.

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Россияне снова обстреляли Харьков

Днем россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Под ударом снова оказался Холодногорский район.

Предварительно, по городу ударили управляемой авиабомбой. В полиции сообщили, что в результате удара разрушен дом, сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

К сожалению, имеем предварительную информацию об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще об одном пострадавшем,

– рассказал Терехов.

Россияне ежедневно бьют по Харькову и области