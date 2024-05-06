Цю інформацію вона особисто підтвердила на своїй сторінці в фейсбуці. Там вона також подякувала людям за підтримку.
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Постраждав будинок ректорки ХНУ імені Каразіна
Внаслідок російського обстрілу Харкова на Великдень, 5 травня, частково зруйнований будинок ректорки Тетяни Кагановської.
На фото помітно, що фасад будинку і не тільки – пошкоджено. Також в будинку вибиті вікна.
У Харкові прильотом зруйнований будинок ректора ХНУ імені Каразіна / Фото з відкритих джерел
Кагановська зазначила, що ніхто з її родини не постраждав.
Друзі, безмежно вдячна всім за теплі слова підтримки! Вони вчергове доводять, що ми єдині і нас не зламати! А це означає, що Перемога буде за нами!,
– написала ректорка ХНУ імені Каразіна.
Російські війська атакували Харків на Великдень: деталі
- Зранку 6 травня очільник Харківської ОВА розповів про наслідки російського удару 5 травня по Харкову.
- Так, внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському та Київському районах Харкова пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки.
- Крім цього, зросла кількість постраждалих. Зокрема, в Харківській прокуратурі станом на ранок 6 травня зазначили, що кількість травмованих збільшилась до 16 людей.