Громадська організація працює вже близько 10 років, але саме з початку повномасштабної війни їхня діяльність суттєво змінилася. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що тварин рятують з Харківщини, Донеччини, Сумщини, Херсонщини.

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Як функціонує притулок

Зараз у ньому живе близько 200 котів. При організації також є клініка, в якій тваринкам надають першу допомогу, дуже часто це операції для котиків і собак.

Загалом таких ініціатив доволі багато і в Харкові, і в Харківській області, але тут волонтери зробили дуже цікаву річ – просто в укритті вони облаштували кілька кімнат, куди люди можуть прийти та певний час перебувати з котами, допомагаючи їм соціалізуватися.

Тваринкам дуже потрібна ця допомога, бо всі вони домашні. Зараз їм найбільше не вистачає спілкування з людьми,

– додала Анна Черненко.

Біля притулку також відкрили "Котокафе", а крім цього планується ще одна цікава ініціатива – поставити диван, щоб люди могли приходити на "сон з котом".

Як допомогти волонтерам

Підтримати ініціативи громадської організації можна не тільки фінансово, але й просто своєю присутністю. Волонтери наголошують, що не обов'язково брати кішку чи собаку додому, достатньо буде прийти та погратися з ними.

Також варто зауважити, що більшість котів мають певні поранення, є котики, яких вибуховою хвилею під час обстрілу викинуло з домівок, хтось втратив своїх попередніх господарів.

Рія приїхала до нас з Авдіївки. Там досі залишається жінка, яка дбала про тварин у місті. Рія була її улюбленецею, але після одного з прильотів вона була поранена, їй знадобилася медична допомога, тому жінка була змушена її віддати, хоч дуже цього не хотіла,

– розповіла представниця ГО "Порятунок тварин Харків" Ярина Вінтонюк.

Більшість тварин, які перебувають у притулку, чекають на нову сім'ю, адже колись вони її мали, але втратили. Тому зараз потребують максимально домашніх умов. Волонтери намагалися їх створити, тож у притулку розмістили диванчики, а двері завжди відкриті для відвідувачів.

Ми зрозуміли, що не зможемо без відвідувачів, бо 90% врятованих тварин раніше мали сім'ю і дім, у них був контакт з людиною, для них це гостра потреба. Потім ми поміркували та вирішили, що це може бути взаємна терапія як для котиків, так і для людей,

– зауважила Ярина Вінтонюк.

Зараз центр відвідують приблизно 100 – 200 людей на місяць, але волонтери запрошують приходити всіх харків'ян і гостей міста. Тут вони зможуть перечекати тривогу, адже приміщення є в бомбосховищі, а крім цього допомогти тваринкам, граючись з ними.

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