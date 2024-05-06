Детальніше про наслідки терористичних обстрілів окупантів 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона зауважила, що попри пережите, харків'яни не думали, що настільки складним цьогоріч буде Великдень для міста та області.

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Яким був Великдень на Харківщині

Росіяни випустили по Харкову три керовані авіабомби. Під прицілом ворога були цивільні будинки. Внаслідок обстрілу по Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобілі, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки.

Дуже затишні та красиві приватні будиночки в центрі Харкова, який називають тихим, вчора росіяни перетворили на руїни своїми авіаційними плануючими снарядами. Тільки дивом там немає загиблих.

У будинку, в який було влучання, не було людей, вони виїхали, але сусідні будинки й люди, які там живуть, в цей святковий день були дуже сильно перелякані.

Тут же немає ніяких військових частин. Навіщо ж бити у такий святий день? Я думала, що хоча б цього дня буде спокій. О 4 ранку був "прильот". Наступного разу воно може до мене прилетіти. Навіщо воно сюди прилетіло? Хто тут?

– емоційно прокоментувала російський обстріл харків'янка.

Ще були влучання теж в тихий центр між чотириповерхівками. Багато посічено вікон, повилітали двері. Пощастило, що снаряди влучили в асфальтну частину, а не в будинок. Однак разом із тим це все одно спричинило дуже багато біди.

Наслідки обстрілу Харкова та області на Великдень / Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

За допомогою до медиків звернулися 16 людей. Це не тільки пережитий стрес, а ще й осколкові поранення. Просто на очах в сім'ї поранило чоловіка. На щастя, він живий. На очах дружини та дитини його зачепило осколком. Харків'янці, яка мешкає біля місця "прильоту", пощастило, що вийшла з квартири пізніше на декілька секунд й вона не потрапила під удар.

Я була вдома, готувала їсти. Відчинилися двері балкона і я швидко залізла під стіл. Поки прийшла до себе, то у квартирі вже був сильний туман й безлад. Я обійшлася подряпиною, жива й слава Богу,

– розповідає мешканка пошкодженого будинку.

Також російські загарбники обстрілювали область. У Ківшарівці через обстріл "Ураганами" поранений 79-річний чоловік. У Моначинівці загинула 88-річна жінка. Просто розбило її дім й рятувальникам довелося діставати загиблу з-під уламків.

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