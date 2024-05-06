Там по населенню та їхніх будинках противник запустив надпотужну зброю. Йдеться про фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони.

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Страшний удар окупантів по селі на Харківщині

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов зранку 6 травня розповів деталі удару російської армії по селі Моначинівка.

Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю – фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони,

– зазначив Болвінов.

Він підкреслив, що в цьому прикордонному селі в Куп'янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. За його словами, ФАБ 1500 окупаційне військо обладнало спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака.

Озброєння такої потужності проти нас використали вперше. Єдине, чого вони змогли досягти, – зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Їх тіло діставали з-під завалів після удару,

– розповів Сергій Болвінов.

Окупанти застосували фугасну авіабомбу для удару по селі Моначинівка / Фото Сергія Болвінова

Болвінов зазначив, що попри таку потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу ж взялися допомагати поліції. "Кожен в першу чергу думає про те, щоби допомогти ближньому в біді, зафіксувати кожне руйнування та відбудувати свої домівки знову на своїй землі", – резюмував начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

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