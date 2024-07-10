В Киеве мужчина спрыгнул со Стеклянного моста

В центре столицы произошла трагедия. Там мужчина совершил суицид возле пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск.

Утром 10 июля под пешеходно-велосипедным мостом через Владимирский спуск случайные прохожие обнаружили тело мужчины. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Об этом в полиции подтвердили 24 Каналу.

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Самоубийство в центре Киева

Предварительно, мужчина примерно 25 лет покончил с собой, спрыгнув со стеклянного пешеходно-велосипедного моста. Отмечается, что он умер на месте.

Правоохранители на месте изучают обстоятельства его гибели.

В столице совершил самоубийство молодой человек / Фото Киев24

Кадры с места суицида в Киеве: смотрите видео

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