В Киеве мужчина спрыгнул со Стеклянного моста
10 июля 2024, 11:46Читати новину українською
Источник:Киев24
В центре столицы произошла трагедия. Там мужчина совершил суицид возле пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск.
Утром 10 июля под пешеходно-велосипедным мостом через Владимирский спуск случайные прохожие обнаружили тело мужчины. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Об этом в полиции подтвердили 24 Каналу.
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Самоубийство в центре Киева
Предварительно, мужчина примерно 25 лет покончил с собой, спрыгнув со стеклянного пешеходно-велосипедного моста. Отмечается, что он умер на месте.
Правоохранители на месте изучают обстоятельства его гибели.
В столице совершил самоубийство молодой человек / Фото Киев24
Кадры с места суицида в Киеве: смотрите видео
Другие случаи самоубийства в столице
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