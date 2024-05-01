Сначала 30 апреля сообщили, что в Деснянском районе Киева из окна выпали мужчина и женщина выпали мужчина и женщина и оба погибли. Позже 1 мая в телеграмм каналах распространяли информацию, что женщина покончила с собой и упала на другую женщину, однако в полиции Киева в комментарии для 24 Канала уточнили детали трагедии.

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Женщина упала на мужчину

Представитель полиции Киева Дмитрий Грищенко рассказал, что 30 апреля в полицию Киева поступило сообщение, что возле одного дома обнаружили тела мужчины и женщины.

Предварительно установлено, что женщина совершила самоубийство и во время падения она упала на мужчину, который стоял под подъездом. От полученных травм мужчина также скончался,

– пояснил спикер.

Он также добавил, что по данному факту открыто уголовное производство, а все обстоятельства будут устанавливаться.

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