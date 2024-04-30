Как пишут в сети, трагедия произошла на улице Каштановой на Троещине. В комментарии 24 Каналу в пресс-службе полиции Киева подтвердили трагический инцидент.
Смотрите также Мама живет на успокоительных, – дядя убитого в Киеве подростка о том, как семья переживает горе
Мужчина и женщина выпали из окна многоэтажки
В комментарии в пресс-службе Киева подтвердили, что действительно 30 апреля из окна многоэтажки в Деснянском районе выпали мужчина и женщина. Свидетели сразу вызвали скорую, однако медики лишь констатировали смерть. От полученных в результате падения травм мужчина и женщина погибли сразу.
Сейчас на месте работают полицейские и следователи, которые устанавливают все детали и причины инцидента.
По предварительной информации, погибшая женщина была 1996 года рождения, а мужчина – 1985 года рождения.
Криминал: последние новости
- Полиция в Киеве получила сообщение об убийстве в Печерском районе. Правоохранители сразу выехали на место вызова. Полицейские пообщались с мужчиной, который сообщил об убийстве, и установили, что эта информация ложная. Как оказалось, мужчине приснился страшный сон, в котором неизвестные убили его друга. Поэтому, без промедлений, он обратился за помощью к патрульным.
- В Днепре между подростками произошла ссора, и 14-летняя девочка выстрелила в свою подругу. В результате 17-летняя девушка получила телесные повреждения. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства.
- Ночью 28 апреля в Святошинском районе Киева слышали взрыв возле подъезда многоэтажки. Правоохранители прибыли на место инцидента и установили, что там взорвали, вероятно, гранату. В результате взрыва пострадали двое мужчин – их госпитализировали.