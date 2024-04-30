Как пишут в сети, трагедия произошла на улице Каштановой на Троещине. В комментарии 24 Каналу в пресс-службе полиции Киева подтвердили трагический инцидент.

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Мужчина и женщина выпали из окна многоэтажки

В комментарии в пресс-службе Киева подтвердили, что действительно 30 апреля из окна многоэтажки в Деснянском районе выпали мужчина и женщина. Свидетели сразу вызвали скорую, однако медики лишь констатировали смерть. От полученных в результате падения травм мужчина и женщина погибли сразу.

Сейчас на месте работают полицейские и следователи, которые устанавливают все детали и причины инцидента.

По предварительной информации, погибшая женщина была 1996 года рождения, а мужчина – 1985 года рождения.

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