Напомним, в сети распространили видео момента убийства подростка. Это запись с камер видеонаблюдения.

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Как семья проживает горе

Дядя Максима, который является родным братом мамы погибшего подростка, Евгений Клибановский в интервью журналистам рассказал, как семья проживает горе.

Он рассказал, что родители Максима Матерухина в очень тяжелом состоянии как физически, так и психологически. По его словам, мама парня фактически живет на успокоительных. К женщине часто приходят подруги, чтобы не оставлять ее одну. Также поддерживают совсем чужие люди. Евгений рассказал, что мама Максима не может даже с адвокатом общаться, поэтому этим занимается отец.

Я встаю с болью, ложусь с болью. Прихожу на могилу к Максюше и просто сижу, плачу, общаюсь с ним. Моя мама тоже еле держится. Ничего страшнее в мире не может быть, чем потерять ребенка,

– поделился дядя погибшего подростка.

Также Евгений рассказал, как переживает потерю младший брат Максима – Даниил, которому 9 лет.

По его словам, мальчик тяжело это переживает. Он рассказал, что, когда погиб Максим, маленькому Даниилу сказали, что парень в больнице.

После того малый спросил сестру (маму погибшего подростка – 24 Канал): "Мам, ну же ты молишься, чтобы Максимчик выжил?". А мы знали, что Макса уже нет. На следующий день сказали Дане об этом, и он очень долго сидел, рисовал, там что-то писал Максу. Сейчас Даня (младший брат Максима Матерухина – 24 Канал) заходит в комнату Макса и спрашивает его, можно ли попользоваться его компьютером, взять его коллекционные игрушки...

– рассказал Евгений.

Также дядя Максима поделился и мистическими ситуациями, которые произошли с его семьей.

"У нас была какая-то мистическая ситуация, сестра включала телевизор, но включилась PlayStation. Мы сначала подумали, что проблема какая-то с джойстиком. Даня сказал, что вероятно Макс хочет поиграть и тогда сама включилась игра. Но если джойстик поломан, то он просто бегает по экрану, но включить игру сам не может...", – рассказал Евгений Клибановский.

Также он вспомнил, как на 9-й день после гибели Максима они возвращались от мамы парня и случайно сели не на тот троллейбус. "Получилось так, что он нас повез маршрутом Максюши – он часто там катался на велосипеде. Я еще тогда маме сказал, что это нас малый в последний раз провел своими любимыми местами...", – заметил Евгений.

Также он рассказал, что недавно Максим приснился своей маме. Во сне парень сказал, что "хватит жечь лампадки, говорил потушить их". Тогда женщина проснулась и оказалось, что оставила зажженные свечи на ночь и заснула с ними.

"Это была наша Голгофа"

Дядя погибшего подростка Евгений Клибановский также рассказал журналистам, как узнал о трагедии.

По его словам, к маме позвонила сестра. Тогда она, бросая трубку, сказала, что Максима убили. Он рассказал, что на тот момент уверял женщину, что, мол, это мошенники так "разводят на деньги... ". Мужчина поделился, что до последнего не верил в это. Когда они с матерью приехали к фуникулеру, скорая уже констатировала смерть его племянника.

Мы с его мамой поднимались по лестнице фуникулера с 30 минут, потому что у нее ноги болят. Я тогда ей сказал, что это была наша Голгофа. Мы несли свой крест, поднимаясь в последний пункт Максима. Это не передать словами. Она шла, плакала и говорила: "Максимка, я до тебя дойду"",

– рассказал дядя погибшего Максима Матерухина.

Он отметил, что тогда их на место убийства уже не впустили, а Максима они увидели только через 3 дня на похоронах.

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