Нагадаємо, у мережі поширили відео моменту вбивства підлітка. Це запис із камер відеоспостереження.

Дивіться також Підозрюваного відправили під варту, слідство триває: головне про вбивство у фунікулері в Києві

Як родина проживає горе

Дядько Максима, який є рідним братом мами загиблого підлітка, Євгеній Клібановський в інтерв'ю журналістам розповів, як родина проживає горе.

Він розповів, що батьки Максима Матерухіна у дуже тяжкому стані як фізично, так і психологічно. За його словами, мама хлопця фактично живе на заспокійливих. До жінки часто приходять подруги, аби не залишати її саму. Також підтримують зовсім чужі люди. Євгеній розповів, що мама Максима не може навіть з адвокатом спілкуватись, тому цим займається батько.

Я встаю з болем, лягаю з болем. Приходжу на могилу до Максюші й просто сиджу, плачу, спілкуюсь із ним. Моя мама теж ледве тримається. Нічого страшнішого в світі не може бути, ніж втратити дитину,

– поділився дядько загиблого підлітка.

Також Євгеній розповів, як переживає втрату молодший брат Максима – Данило, якому 9 років.

За його словами, хлопчик важко це переживає. Він розповів, що, коли загинув Максим, маленькому Данилку сказали, що хлопець у лікарні.

Після того малий запитав сестру (маму загиблого підлітка – 24 Канал): "Мам, ну ж ти молишся, щоб Максимчик вижив?". А ми знали, що Макса уже нема. Наступного дня сказали Дані про це, і він дуже довго сидів, малював, там щось писав Максу. Зараз Даня (молодший брат Максима Матерухіна – 24 Канал) заходить у кімнату Макса і питає його, чи можна покористуватись його комп'ютером, взяти його колекційні іграшки...

– розповів Євгеній.

Також дядько Максима поділився і містичними ситуаціями, які сталися з його родиною.

"У нас була якась містична ситуація, сестра вмикала телевізор, але увімкнулась PlayStation. Ми спершу подумали, що проблема якась із джойстиком. Даня сказав, що певно Макс хоче погратись й тоді сама увімкнулась гра. Але якщо джойстик поломаний, то він просто бігає по екрану, але увімкнути гру сам не може...", – розповів Євгеній Клібановський.

Також він пригадав, як на 9-й день після загибелі Максима вони повертались від мами хлопця й випадково сіли не на той тролейбус. "Вийшло так, що він нас повіз маршрутом Максюші – він часто там катався на велосипеді. Я ще тоді мамі сказав, що то нас малий востаннє провів своїми улюбленими місцями...", – зауважив Євгеній.

Також він розповів, що нещодавно Максим приснився своїй. У сні хлопець сказав, що "досить палити лампадки, казав загасити їх". Тоді жінка прокинулась і виявилось, що залишила запалені свічки на ніч та заснула з ними.

"То була наша Голгофа"

Дядько загиблого підлітка Євгеній Клібановський також розповів журналістам, як дізнався про трагедію.

За його словами, до мами подзвонила сестра. Тоді вона, кидаючи трубку, сказала, що Максима вбили. Він розповів, що на той момент запевняв жінку, що, мовляв, це шахраї так "розводять на гроші... ". Чоловік поділився, що до останнього не вірив в це. Коли вони з матір'ю приїхали до фунікулера, швидка вже констатувала смерть його племінника.

Ми з його мамою піднімалися по сходах фунікулеру з 30 хвилин, бо у неї ноги болять. Я тоді їй сказав, що то була наша Голгофа. Ми несли свій хрест, піднімаючись в останній пункт Максима. Це не передати словами. Вона йшла, плакала і говорила: "Максимко, я до тебе дійду"",

– розповів дядько загиблого Максима Матерухіна.

Він зазначив, що тоді їх на місце вбивства вже не впустили, а Максима вони побачили тільки через 3 дні на похороні.

Максим Матерухін планував йти у Третю штурмову