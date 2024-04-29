Правоохранители не оценили инициативу жителя Киева, поэтому вынесли постановление за ложный вызов. Сумма штрафа за такое правонарушение может достигать более 8 тысяч гривен.

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Детали инцидента

В полиции рассказали, что 29 апреля они получили сообщение от жителя Печерского района. Мужчина сообщил об убийстве. Инспекторы немедленно прибыли на место, где их ждал заявитель. Однако оказалось, что на самом деле никакого преступления не было, а инцидент ему приснился.

Напарники пообщались с мужчиной и установили, что информация об убийстве не подтвердилась. Гражданин же признался, что ему приснился страшный сон, в котором неизвестные убили его друга. Поэтому, без промедлений, он обратился за помощью к патрульным,

– сообщили в пресс-службе.

Поэтому на нарушителя инспекторы вынесли постановление по статье 183 – то есть заведомо ложный вызов спецслужб.

Мужчина вызвал полицию из-за сна о смерти / патрульная полиция Киева

Также правоохранители напомнили, что за заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады экстренной медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований предусмотрена административная ответственность. Такого гражданина могут оштрафовать на сумму от 850 до 3400 гривен.

Деятельность полиции