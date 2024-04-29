Правоохоронці не оцінили ініціативу жителя Києва, тому винесли постанову за хибний виклик. Сума штрафу за таке правопорушення може сягати понад 8 тисяч гривень.
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Деталі інциденти
У поліції розповіли, що 29 квітня вони отримали повідомлення від жителя Печерського району. Чоловік повідомив про вбивство. Інспектори негайно прибули на місце, де на них чекав заявник. Проте виявилося, що насправді жодного злочину не було, а інцидент йому наснився.
Напарники поспілкувалися з чоловіком та встановили, що інформація про вбивство не підтвердилася. Громадянин же зізнався, що йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга. Тож, без зволікань, він звернувся по допомогу до патрульних,
– повідомили у пресслужбі.
Відтак на порушника інспектори винесли постанову за статтею 183 – тобто завідомо неправдивий виклик спецслужб.
Чоловік викликав поліції через сон про смерть / патрульна поліція Києва
Також правоохоронці нагадали, що за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань передбачена адміністративна відповідальність. Такого громадянина можуть оштрафувати на суму від 850 до 3400 гривень.
Діяльність поліції
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