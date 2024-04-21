Об инциденте сначала сообщили местные телеграм-каналы. Впоследствии информацию о взрыве 24 Каналу подтвердила полиция Киева.
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Что известно о взрыве в Киеве
Правоохранители рассказали, что сообщение о взрыве поступило в Голосеевское управление полиции ориентировочно в 6 утра 21 апреля.
Полицейским сообщили, что возле одного из гаражных кооперативов раздались взрывы.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, столичного главка, взрывотехники и медики.
На месте происшествия было обнаружено тело мужчины, с осколочными ранениями, вероятно от гранаты. Предварительные данные указывают на самоубийство. Полицейские установили, что погибший – местный житель, 1968 года рождения,
– заявили в полиции.
В сети распространили звуки взрывов, которые могли раздаваться в Киеве
Следователи отдела Голосеевского управления полиции начали уголовное дело по факту убийства с дополнительной квалификацией самоубийство.
В Винницкой области застрелили полицейского
- Ориентировочно в 2 часа ночи 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области правоохранители остановили темный Suzuki grand vitara.
- Двое мужчин открыли стрельбу по полицейским. К сожалению, 20-летний правоохранитель Максим Зарецкий погиб. Его напарник ранен.
- Впоследствии показали видео с бодикамер. В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что на кадрах военные одной из их частей.
- В сети распространили фото мужчин, которые могли убить полицейского в Винницкой области. Речь идет об отце с сыном – Василаке Валерие, который якобы был за рулем, и его сына Василаке Виталие.