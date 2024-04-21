Про інцидент спочатку повідомили місцеві телеграм-канали. Згодом інформацію про вибух 24 Каналу підтвердила поліція Києва.
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Що відомо про вибух в Києві
Правоохоронці розповіли, що повідомлення про вибух надійшло у Голосіївське управління поліції орієнтовно о 6 ранку 21 квітня.
Поліцейським повідомили, що біля одного з гаражних кооперативів пролунали вибухи.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, столичного главку, вибухотехніки та медики.
На місці події було виявлено тіло чоловіка, з осколковими пораненнями, ймовірно від гранати. Попередні дані вказують на самогубство. Поліцейські встановили, що загиблий – місцевий мешканець, 1968 року народження,
– заявили у поліції.
У мережі поширили звуки вибухів, які могли лунати в Києві
Слідчі відділу Голосіївського управління поліції розпочали кримінальну справу за фактом вбивства із додатковою кваліфікацією самогубство.
На Вінниччині застрелили поліцейського
- Орієнтовно о 2 годині ночі проти 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області правоохоронці зупинили темний Suzuki grand vitara.
- Двоє чоловіків відкрили стрілянину по поліцейських. На жаль, 20-річний правоохоронець Максим Зарецький загинув. Його напарник поранений.
- Згодом показали відео з бодікамер. У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що на кадрах військові однієї з їхніх частин.
- У мережі поширили фото чоловіків, які могли вбити поліцейського на Вінниччині. Мовиться про батька з сином – Васілаке Валерія, який нібито був за кермом, та його сина Васілаке Віталія.