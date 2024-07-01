Не нравилось, что лаяла: в Киеве мужчина прицельно застрелил овчарку своего соседа

Киевская городская прокуратура завершила расследование в отношении мужчины, который застрелил бельгийскую овчарку своего соседа. Собаку хозяева привезли из зоны АТО еще в 2016 году.

Инцидент произошел в Киеве в апреле 2024 года. Обвиняемому не нравилось, что пес лаял на него.

Читайте также Не дождался хозяина из плена: умерла собака защитника "Азовстали"

Виновник трижды выстрелил в собаку

Пес по кличке Чип много лет охранял дом своей семьи. Но соседу не нравилось, что он постоянно лаял на него. И поэтому мужчина решил застрелить собаку из револьвера.

"По данным следствия, в апреле 2024 года, обвиняемый, находясь в обеденное время в частном доме в Подольском районе, совершил три прицельных выстрела в соседскую собаку породы "бельгийская овчарка". Животное погибло", – рассказали в прокуратуре.

Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего киевлянина.

. Против мужчины возбуждено дело по статье о жестоком обращении с животными. Санкция предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.