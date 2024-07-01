Не подобалося, що гавкала: у Києві чоловік прицільно застрелив вівчарку свого сусіда

Київська міська прокуратура завершила розслідування щодо чоловіка, який застрелив бельгійську вівчарку свого сусіда. Собаку господарі привезли із зони АТО ще у 2016 році.

Інцидент стався в Києві у квітні 2024 року. Обвинуваченому не подобалося, що пес гавкав на нього.

Читайте також Не дочекався господаря з полону: помер собака захисника "Азовсталі"

Винуватець тричі вистрілив у собаку

Пес на прізвисько Чіп багато років охороняв будинок своєї сім'ї. Але сусіду не подобалось, що він постійно гавкав на нього. І тому чоловік вирішив застрелити собаку із револьвера.

"За даними слідства, у квітні 2024 року, обвинувачений, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку породи "бельгійська вівчарка". Тварина загинула", – розповіли у прокуратурі.

Прокурори уже скерували до суду обвинувальний акт щодо 51-річного киянина.

. Проти чоловіка порушено справу за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Санкція передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.