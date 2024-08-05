В Киеве группа подростков избила 12-летнюю школьницу

В сети опубликовали кадры, как в Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу. Полиция начала уголовное производство.

Инцидент произошел на Минском массиве в Оболонском районе столицы 2 августа. Полицейские за считанные часы нашли потерпевшую и четырех девушек, которые напали на нее.

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Девочку били по голове и телу

Полиция установила, что четверо знакомых в возрасте от 13 до 15 лет пригласили потерпевшую прогуляться футбольным полем. Там они начали поочередно бить девочку по голове и телу и снимать свои действия на телефон.

Девушки рассказали полицейским, что избили свою знакомую из-за того, что она якобы сплетничала о них.

Сейчас с 12-летней школьницей все хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает,

– рассказали в полиции.

Данное дело рассматривают как хулиганство. Девушкам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

"С ними и их родителями проводятся следственные действия", – добавили в Киевской городской прокуратуре.

В Киеве избили 12-летнюю девочку: смотрите видео