Парень был футболистом, любил младшего брата, думал идти в армию. Родные требуют пожизненного наказания.

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На суде выступил отец Максима Матерухина

Александр Матерухин сказал, что не стремится к материальному возмещению. Эту позицию семья высказывала и раньше. А еще они не услышали извинений.

Зачем нам что-то со стороны преступника? Позиция такая: нужно, чтобы он сел. Нам ничего не нужно, никакие деньги. (...) На следующий день, после убийства моего сына, было сообщение от мамы Артема. "Добрый день! Я – мама Артема. У нас общее горе...". Какое наше общее горе? Ваш сын причесанный, одетый сидит здесь... К нам никто не обращался,

– отметил отец погибшего парня.

По словам Александра, сын не был конфликтным, имел много друзей. О том, что произошла трагедия, сообщили матери. Свидетель нападения на парня сказал "Максиму плохо на фуникулере, горло прорезано". Она не успела доехать.

Сначала в суде решили допросить потерпевшую сторону, затем свидетелей, изучить доказательства и документы, а напоследок – допросить подозреваемого. Артем Косов свою вину не признает. Ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Следующее заседание состоится 13 августа, должны допросить семь свидетелей.

Как погиб Максим Матерухин: детали от прокурора

Сотрудник УГО Артем Косов 7 апреля 2024 года в 19:25 прошел к платформам через турникет нижнего фуникулера, одетый в куртку темно-зеленого цвета, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Двигаясь в вагоне фуникулера, он нецензурно ругался. Начал нецензурно выражаться в сторону несовершеннолетних, среди которых был Матерухин.

Примерно в 19:36, когда фуникулер остановился, подозреваемый пошел не на выход за станции, а к нижней части платформы, выталкивая при этом пассажиров, и остановился возле нижних дверей.

"Реализуя свой преступный умысел, Косов в присутствии большого количества людей, в том числе несовершеннолетних, дождавшись, когда несовершеннолетний Матерухин вышел из дверей вагона, схватил руками его за плечи и с использованием физической силы бросил последнего в сторону стеклянных окон здания станции", – рассказала прокурор.

Максим Матерухин упал на стекло, получив резаные раны лица и лобной кости, на передней и боковой частях шеи, пересечение гортани, в результате чего наступила смерть.

