Киев – под атакой дронов: обломки упали на 3 локациях, среди них – детсад

Российская армия атаковала Киев дронами. Вечером 22 октября жители столицы слышали взрывы.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала.

Что известно о взрывах в Киеве 22 октября?

С вечера 22 октября воздушная тревога распространяется по Украине из-за атаки дронами-камикадзе. В 22:55 опасность добралась до Киева. Воздушные Силы сообщили, что на столицу движутся вражеские дроны с Севера.

В 23:04 жители Киева услышали взрывы, ведь в городе работала ПВО. Сбивание дронов подтвердил и городской голова Виталий Кличко.

В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях,

– сообщил он.

По данным мониторинговых каналов, над городом и в области есть несколько вражеских дронов.

По информации начальника городской военной администрации Тимура Ткаченко, в Киеве обломки дронов упали на трех локациях в Подольском районе. Виталий Кличко уточнил, что один из них повредил крышу жилого дома. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Также последствия атаки фиксируют в Оболонском районе – повреждено жилое здание, пострадавших нет.

"Предварительно одна из локаций – детский сад. Уточняем", – написал Ткаченко.

На объекты выехали экстренные службы.

