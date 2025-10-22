Киев – под атакой дронов: обломки упали на 3 локациях, среди них – детсад
- Вечером 22 октября Киев был атакован дронами-камикадзе, что привело к взрывам в городе.
- Обломки дронов упали на трех локациях, уточняется, есть ли пострадавшие.
Российская армия атаковала Киев дронами. Вечером 22 октября жители столицы слышали взрывы.
Что известно о взрывах в Киеве 22 октября?
С вечера 22 октября воздушная тревога распространяется по Украине из-за атаки дронами-камикадзе. В 22:55 опасность добралась до Киева. Воздушные Силы сообщили, что на столицу движутся вражеские дроны с Севера.
В 23:04 жители Киева услышали взрывы, ведь в городе работала ПВО. Сбивание дронов подтвердил и городской голова Виталий Кличко.
В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях,
– сообщил он.
По данным мониторинговых каналов, над городом и в области есть несколько вражеских дронов.
По информации начальника городской военной администрации Тимура Ткаченко, в Киеве обломки дронов упали на трех локациях в Подольском районе. Виталий Кличко уточнил, что один из них повредил крышу жилого дома. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Также последствия атаки фиксируют в Оболонском районе – повреждено жилое здание, пострадавших нет.
"Предварительно одна из локаций – детский сад. Уточняем", – написал Ткаченко.
На объекты выехали экстренные службы.
Где были российские обстрелы 22 октября?
Вечером дроны атаковали Киевскую область. Сразу в нескольких районах фиксировались вражеские цели. Киевская ОВА заметила, что по БпЛА работали бойцы противовоздушной обороны.
Ночью произошел массированный обстрел Киева, в результате которого пострадали три района. Во время атаки погибли два человека, ранен 21 житель. В результате падения обломков в Деснянском районе загорелась жилая десятиэтажка.
В Харькове россияне запустили дроны по частному детскому саду. 7 жителей получили ранения, один человек – погиб.
Четыре человека погибли из-за вражеской атаки на Броварской район Киевской области.