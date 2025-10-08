На улице Юрия Ильенко в Киеве произошла авария на водопроводной сети. Из-за этого улицу перекрыли, а общественный транспорт частично меняет маршрут.

Изменения коснулись троллейбусов №16 и №35 и автобуса №50. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Какие последствия прорыва водопровода на Ильенко?

Из-за аварии водопровода на улице Юрия Ильенко, 48 в Киеве перекрыто движение по улице Гарета Джонса до улицы Оранжерейной в обоих направлениях.

Троллейбусы №16 и №35 движутся по улице Дорогожицкой. Автобус №50 движется в направлении Железнодорожного вокзала от ул. Юрия Ильенко – улица Оранжерейная – улица Дорогожицкая, далее по собственному маршруту. В то же время в направлении улицы Северной – на улице Дорогожицкой.

Пассажиров и водителей просят учесть изменения в движении транспорта.

Сейчас снижено давление водоснабжения в Шевченковском и Соломенском районах.

На месте аварии работают специалисты "Киевводоканала". Утечка уже локализована. Сейчас без водоснабжения остаются дома на ул. Ильенко, 46, 48, 48-А,50-А, 54 и ул. Дорогожицкой, 10.

Обнаружено повреждение на водопроводной магистрали диаметром 600 миллиметров. Для ремонта придется разрыть проезжую часть.

Ранее авария на водопроводе произошла в Виннице