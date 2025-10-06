На автоплощадке в Дарницком районе Киева 59-летний мужчина бросил боевую гранату Ф-1 в сторону маршрутного автобуса своего коллеги, который выезжал на рейс. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Киеве.

Что известно о деталях инцидента?

Об инциденте полиции сообщил директор компании, которая занимается пассажирскими перевозками. На месте происшествия полиция изъяла фрагменты гранаты и задержала водителя.

Как выяснилось, злоумышленник временно проживает в Киеве и работает в частной транспортной компании. Он уже неоднократно имел проблемы с законом.

К счастью, никто не пострадал во время взрыва. Повреждения получил только транспорт.

По словам водителя, такими действиями планировал только напугать коллегу, с которым у него давний конфликт.

Следователи объявили подозрение за хулиганство с применением оружия и незаконное обращение с боеприпасами. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

