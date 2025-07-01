Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет. В понедельник, 1 июля, в сети распространили видео конфликта.

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Что известно об инциденте

В сети обнародовали кадры, на которых видно, пассажиры, среди которых был и военный, сделали замечание водителю из-за того, что он не остановил транспортное средство во время минуты молчания. В ответ тот начал кричать.

Конфликт с водителем маршрутки во Львове: смотрите видео

Выяснилось, что на видео был 62-летний водитель автобуса №51, этот маршрут обслуживает частный перевозчик "Успех-БМ". В компании рассказали, что сняли автобус с рейса, в то же время водитель "четкого объяснения своим действиям дать не может".

Также там сообщили о его увольнении. Там извинились за поведение их бывшего работника и выразили надежду, что каждый, кто работает на маршрутах, сделает для себя правильные выводы после этого случая.

Для нашей компании этот вопрос принципиальный: девять наших водителей сейчас защищают Украину, и еще один, к сожалению, погиб. Мы понимаем, какой страшной ценой дается нам свобода, поэтому проявления пренебрежения к памяти защитников – недопустимы,

– говорится в сообщении.

К слову, недавно во Львове пассажир маршрутки оскорбил ветерана Елену Лубенскую, когда та показала свое удостоверение участника боевых действий. Мужчина не поверил, что она является военной. Очевидцы в это время просто игнорировали конфликт.