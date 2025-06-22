Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Что известно о потере защитника из Львова

Богдан Неведомский родился 6 сентября 2024 года. Учился в школе I-III ступеней №36 и в школе №67. Впоследствии работал в ПАО "Львовский хладокомбинат".

В 2024 году парень присоединился к ВСУ. Богдан воевал на Донецком направлении в составе 120-го отдельного разведывательного полка Сухопутных войск. За мужество и успешное выполнение задач, молодой воин был награжден нагрудным знаком "Золотой крест" главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Со слов родных, был энергичным и открытым ко всему новому. Был справедливым, всегда готовым помочь, на него можно было положиться. Имел много друзей и легко находил общий язык с людьми.

Богдан Неведомский погиб на войне / фото Львовский городской совет

Погиб Герой во время выполнения боевого задания 15 июня 2025 года. У него остались родители, брат и бабушка.

Заметим, неделю назад в Донецкой области погиб 35-летний киевский полицейский Владимир Середюк. Правоохранитель присоединился к полку особого назначения (стрелковый) ГУНП в Киеве в 2024 году.