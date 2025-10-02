Вечером четверга, 2 октября, российские военные в очередной раз запустили по Украине ударные дроны. В частности, ПВО работала в Киеве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Виталия Кличко. Воздушную тревогу в столице объявили в 22:26.

Что известно о взрывах в Киеве 2 октября?

О работе украинской ПВО на левом берегу столицы Кличко сообщил в 22:54.

Еще много дронов направляются в сторону столицы. Оставайтесь в укрытиях!

– добавил мэр.

К слову, о летящих в сторону Киева беспилотниках предупреждали и Воздушные силы ВСУ в 22:27. Позже защитники неба написали о целях на севере Киевской области – летящих в сторону Житомирщины, а также на границе с Черкасской областью – летящих в сторону Винницкой области.

