В Киеве раздаются взрывы, столица под атакой "Шахедов"
Россия продолжает атаки дронами-камикадзе. Ночью 19 сентября "Шахеды" достигли Киева, работает ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.
Что известно об атаке на Киев?
В 01:15 Киеве слышали звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного.
В КГВА предупредили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Вскоре стало известно о первых последствиях.
По предварительной информации, падение и взрыв БПЛА в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место,
– сообщил мэр Виталий Кличко.
Тревога в столице звучит с 01:09. Воздушные силы предупреждали о приближении вражеских беспилотников.
В 01:28 в Киевской ОГА сообщили о БПЛА в воздушном пространстве области – по ним также работают силы ПВО.
Что известно о предыдущих атаках?
Незадолго до полуночи под массированной атакой дронов оказался Павлоград, в Днепропетровской области. В городе раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали о приближении десятков дронов.
Около 19 часов 18 сентября взрывы слышали вблизи Черкасс. Причиной также стали ударные беспилотники.
После последних атак России, во время которых дроны залетали на территорию Польши, в Европе снова заговорили о возможности сбивать "Шахеды" над Украиной. Однако политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала высказал предположение, что это так и останется словами. Он считает, что атак на страны НАТО станет больше.