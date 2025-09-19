В Киеве раздаются взрывы, столица под атакой "Шахедов"

Россия продолжает атаки дронами-камикадзе. Ночью 19 сентября "Шахеды" достигли Киева, работает ПВО.

Что известно об атаке на Киев?

В 01:15 Киеве слышали звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного.

В КГВА предупредили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Вскоре стало известно о первых последствиях.

По предварительной информации, падение и взрыв БПЛА в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место,

– сообщил мэр Виталий Кличко.

Тревога в столице звучит с 01:09. Воздушные силы предупреждали о приближении вражеских беспилотников.

В 01:28 в Киевской ОГА сообщили о БПЛА в воздушном пространстве области – по ним также работают силы ПВО.

