У Києві лунають вибухи, столиця під атакою "Шахедів"
19 вересня, 01:18
1

У Києві лунають вибухи, столиця під атакою "Шахедів"

Дмитро Усик

Росія продовжує атаки дронами-камікадзе. Вночі 19 вересня "Шахеди" досягли Києва, працює ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

У Києві чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного об 01:15. 

Невдовзі у КМВА написали, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. 

Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги, 
– закликали там.

Зауважимо, що тривога у столиці лунає від 01:09. Повітряні сили попередили про наближення ворожих безпілотників.

 