У Києві лунають вибухи, столиця під атакою "Шахедів"

Росія продовжує атаки дронами-камікадзе. Вночі 19 вересня "Шахеди" досягли Києва, працює ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

У Києві чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного об 01:15.

Невдовзі у КМВА написали, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги,

– закликали там.

Зауважимо, що тривога у столиці лунає від 01:09. Повітряні сили попередили про наближення ворожих безпілотників.