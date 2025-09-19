19 вересня, 01:18
У Києві лунають вибухи, столиця під атакою "Шахедів"
Росія продовжує атаки дронами-камікадзе. Вночі 19 вересня "Шахеди" досягли Києва, працює ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.
У Києві чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного об 01:15.
Невдовзі у КМВА написали, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.
Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги,
– закликали там.
Зауважимо, що тривога у столиці лунає від 01:09. Повітряні сили попередили про наближення ворожих безпілотників.