Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Читайте також Росіяни запустили "Шахеди": повітряну тривогу знову оголосили в Києві

Що відомо про вибухи у Павлограді?

Повітряну тривогу в Павлоградському районі оголосили о 20:48. Згодом Повітряні сили ЗСУ написали про рух ворожих ударних БпЛА на Дніпропетровщині.

За даними моніторингових каналів, 10 ворожих "Шахедів" рухалися з Харківської області у напрямку Павлограда.

Вже близько 23:41 жителі Павлограда почули звуки вибухів.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.