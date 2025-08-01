Під час останньої масованої атаки 31 липня 2025 року росіяни спочатку атакували Україну "Шахедами", а потім після годинної паузи – ракетами "Іскандер-К". Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що це тактика, яка спрямована на те, аби тримати українців у постійній напрузі.

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Як протидіяти реактивним дронам Росії?

Денис Попович підкреслив, що постійними обстрілами ворог намагається тиснути на цивільне населення. Окупанти тепер почали використовувати реактивні дрони. Їм важче протидіяти, адже така зброя робить менш ефективними чимало засобів української протиповітряної оборони.

Зокрема ефективність мобільних вогневих груп буде зменшена, оскільки швидкість реактивних дронів є більшою, тому час на реакцію бійців скоротиться. Вони не встигатимуть реагувати на появу цих апаратів,

– сказав він.

Крім того, дрони Росії тепер не можна переслідувати за допомогою гелікоптерів, оскільки вони також недостатньо швидкі для реактивних ворожих безпілотників. Їх також буде складніше переслідувати за допомогою легкомоторної авіації.

Тому засобом протидії буде реактивна авіація, але для цього потрібні авіаційні ракети, зенітна артилерія та зенітно-ракетні комплекси. Вони стануть основним засобом захисту, але зенітні ракети у нас в дефіциті,

– підкреслив військовий оглядач.

Він вважає, що таку зброю необхідно просити або у партнерів, або виробляти самостійно.

Важлива, що реактивний "Шахед" – це модернізований варіант ударного безпілотника, на який замість звичайного поршневого двигуна, як у Shahed-136, встановлено турбореактивний. Така модифікація, проведена російськими військовими, дозволила суттєво збільшити швидкість дрона-камікадзе.