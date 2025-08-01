Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що з російських цілей вдалося знищити Силам оборони у липні?
Повітряні сили розповіли, що протягом липня 2025 року протиповітряна оборона Сил оборони знищила 6 262 ворожі повітряні цілі:
- 65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 20 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2 990 ударні БпЛА типу Shahed;
- 912 розвідувальних БпЛА;
- 2 243 БпЛА інших типів.
Також авіація Повітряних Сил впродовж червня здійснила 790 літаковильотів, зокрема:
- близько 550 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 160 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У липні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 1 012 повітряних цілей, уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника,
– зазначили у Повітряних силах.
До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що за липень втрати окупантів в Україні становили 33 220 солдатів. Генерал подякував українським військовим за їхню роботу.