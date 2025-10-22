В Киеве в результате атаки вспыхнули пожары в многоэтажках: есть погибшие
- В Киеве из-за атаки произошли пожары в многоэтажках в Днепровском, Деснянском и Печерском районах, два человека погибли.
- Начальник КГВА предупредил о сохранении угрозы атаки и призвал киевлян быть в укрытиях.
Россияне атаковали Киев баллистикой и дронами. В результате атаки произошел пожар в многоэтажке в Днепровском районе.
Огонь вспыхнул на уровне 8 и 9 этажей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко.
Какие последствия пожара в многоэтажке?
Местные власти сообщили, что пожар в многоэтажном доме в Днепровском районе локализовали. Все службы работают на месте. 10 человек удалось спасти.
Кроме этого, в результате падения обломков в Деснянском районе произошло возгорание в 10 этажном доме. Также, предварительно, есть попадание обломков в многоэтажку в Печерском районе. Экстренные службы уже направляются на места. В целом в результате атаки на столицу погибли два человека.
Начальник КГВА отметил, что по состоянию на 6:13 угроза атаки сохраняется и призвал киевлян находиться в укрытиях.
Российская атака на Украину: коротко о главном
В ночь на 22 октября в Киеве несколько раз раздавались взрывы Киеве несколько раз раздавались взрывы. В результате атаки в Голосеевском районе поднялся пожар.
Под ударом также оказалось Запорожье. Россияне нанесли, предварительно, не менее 9 ударов "Шахедами" по территории областного центра. В одном из районов произошло возгорание многоэтажки и частных домов, есть пострадавший.