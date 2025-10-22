В Киеве в результате атаки вспыхнули пожары в многоэтажках: есть погибшие

Россияне атаковали Киев баллистикой и дронами. В результате атаки произошел пожар в многоэтажке в Днепровском районе.

Огонь вспыхнул на уровне 8 и 9 этажей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко.

Какие последствия пожара в многоэтажке?

Местные власти сообщили, что пожар в многоэтажном доме в Днепровском районе локализовали. Все службы работают на месте. 10 человек удалось спасти.

Кроме этого, в результате падения обломков в Деснянском районе произошло возгорание в 10 этажном доме. Также, предварительно, есть попадание обломков в многоэтажку в Печерском районе. Экстренные службы уже направляются на места. В целом в результате атаки на столицу погибли два человека.

Начальник КГВА отметил, что по состоянию на 6:13 угроза атаки сохраняется и призвал киевлян находиться в укрытиях.

