У Києві внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівці: є загиблий

Росіяни атакували Київ балістикою та дронами. Внаслідок атаки сталася пожежа у багатоповерхівці у Дніпровському районі.

Вогонь спалахнув на рівні 8 та 9 поверхів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка.

Які наслідки пожежі у багатоповерхівці?

Місцева влада повідомила, що пожежу в багатоповерховому будинку в Дніпровському районі локалізували. Всі служби працюють на місці. 10 людей вдалося врятувати. Проте, на жаль, одна особа загинула.

Окрім цього, внаслідок падіння уламків у Деснянському районі сталося загоряння в 10 поверховому будинку. Також, попередньо, сталося влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі. Екстрені служби вже прямують на місця.

Начальник КМВА зазначив, що станом на 6:13 загроза атаки зберігається та закликав киян перебувати в укриттях.