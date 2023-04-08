Жуткое дело в Китае: мужчина годами держал женщину на цепи и заставил родить 8 детей

В прошлом году Китай ошеломила история о торговле людьми. В отдаленном селе обнаружили женщину, прикованную цепью в сарае.

Мужчина пострадавшей женщины получил девять лет лишения свободы за пытку, издевательство и удержание ее в плену. Еще пять человек получили сроки от восьми до 13 лет.

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Детали инцидента

В январе 2022 года китайский видеоблогер нашел Сяохуамей в сарае у ее дома в провинции Сюйчжоу с железной цепью на шее. Мужчина принес теплую одежду и пытался задать несколько вопросов, но она не ответила.

Женщину держали прикованной в сарае / Скриншот

После того, как видео стало вирусным, местные чиновники рассказали, что Сяохуамей вышла замуж в 1998 году, а впоследствии у нее обнаружили психическое заболевание. Блогер рассказал, что в Китае процветает торговля людьми и отметил, что женщина, которой было чуть больше 40 лет, родила восьмерых детей от своего обидчика.

Дело привлекло внимание китайской общественности, многие активно выступали в сети за справедливость для женщины. Интересно, что местные власти не удивили оправдание злоумышленника.

Муж Донг Чжиминь объяснил, что он приковал Сяохуамей из-за того, что она болела шизофренией и была склонна к насильственным действиям.

Однако такие заявления только подогрели общественное возмущение. Это привело к возбуждению уголовного производства и обязательств полиции бороться с торговлей женщинами и детьми.

Решение суда

Суд постановил, что Сяохуамей в подростковом возрасте была похищена из ее родной провинции Юньнань в 1998 году и продана фермеру в провинции Дунхай за 5 000 юаней (более 360 тысяч долларов).

Через год ее снова продали другим торговцам людьми – супругам, которые организовали ее продажу отцу Донг Чжиминя. Когда она впервые попала в дом Донга, то "могла заботиться о себе и общаться с другими".

Суд признал Донга виновным в пытках и жестоком обращении со своей женой. Он заставил Сяохуамей родить детей – первого в 1999 году, а затем еще семерых с 2011 по 2020 год.

По результатам следствия после третьего ребенка шизофрения Сяохуамей обострилась. В ответ Донг стал еще больше издеваться над женой. В 2017 году он переселил ее из семейного дома в сарай на улице, где держал ее связанной веревками и цепями. В сарае не было воды, электричества и света, и женщине часто не давали есть.

После того, как об этом резонансном случае стало известно, Сяохуамей забрали из села и доставили в медицинское учреждение, где оно остается до сих пор.