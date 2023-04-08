Моторошна справа в Китаї: чоловік роками тримав жінку на ланцюгу та змусив народити 8 дітей

Минулого року Китай ошелешила історія про торгівлю людьми. У віддаленому селі виявили жінку, що була прикута ланцюгом у сараї.

Чоловік постраждалої жінки отримав дев'ять років позбавлення волі за тортури, знущання та утримання її в полоні. Ще п'ятеро людей отримали терміни від восьми до 13 років.

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Деталі інциденту

У січні 2022 року китайський відеоблогер знайшов Сяохуамей в сараї біля її будинку в провінції Сюйчжоу із залізним ланцюгом на шиї. Чоловік приніс жінці теплий одяг та намагався поставити кілька запитань, але вона не відповіла.

Жінку тримали прикутою в сараї / Скриншот

Після того, як відео стало вірусним місцеві чиновники розповіли, що Сяохуамей одружилася у 1998 році, а згодом у неї виявили психічне захворювання. Блогер розповів, що у Китаї процвітає торгівля людьми та зазначив, що жінка, якій було трохи більше 40 років, народила вісьмох дітей від свого кривдника.

Справа привернула увагу китайської громадськості, багато людей активно виступали в мережі за справедливість для жінки. Цікаво, що місцеву владу не здивувало виправдання зловмисника.

Чоловік Донг Чжімінь пояснив, що він прикував Сяохуамей через те, що вона хворіла на шизофренію та була схильна до насильницьких дій.

Однак такі заяви лише підігріли громадське обурення. Це призвело до відкриття кримінального провадження та зобов'язань поліції боротися з торгівлею жінками та дітьми.

Рішення суду

Суд постановив, що Сяохуамей у підлітковому віці викрали з її рідної провінції Юньнань у 1998 році та продали фермеру в провінції Дунхай за 5 000 юанів (понад 360 тисяч доларів).

Через рік її знову продали іншим торговцям людьми – подружжю, яке організувало її продаж батькові Донг Чжіміня. Коли вона вперше потрапила до дому Донга, то "могла піклуватися про себе та спілкуватися з іншими".

Суд визнав Донга винним у катуванні та жорстокому поводженні зі своєю дружиною. Він змусив Сяохуамей народити дітей – першого в 1999 році, а потім ще сімох з 2011 по 2020 рік.

За результатами слідства, після третьої дитини шизофренія Сяохуамей загострилася. У відповідь Донг став іще більше знущатися з дружини. У 2017 році він переселив її з родинного будинку до сараю на вулиці, де тримав її зв'язаною мотузками та ланцюгами. У сараї не було води, електрики та світла, і жінці часто не давали їсти.

Після того, як про цей резонансний випадок стало відомо, Сяохуамей забрали з села та доставили до медичного закладу, де вона залишається й досі.