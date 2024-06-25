В Махачкале сообщали о стрельбе: что произошло в дагестанском городе на самом деле
В Махачкале, что в Дагестане, вечером 25 июня снова "произошла стрельба". Два человека в черной "Приоре", вероятно, открыли огонь по полицейскому.
Об этом сообщают российские СМИ. По предварительной информации, в российском Дагестане, где несколько дней назад уже была стрельба, введен план перехвата, передает 24 Канал.
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В Махачкале было снова неспокойно
Российские пропагандисты сообщают, что жители Махачкалы делятся информацией, что на улице Коркмасова вооруженные полицейские занимают позиции. Там двое мужчин начали стрельбу.
В Махачкале полиция занимает оборонительные позиции: смотрите видео
Российские силовики в Махачкале также требуют от прохожих разойтись или уйти в укрытие. Жителей улицы Коркмасова просят вообще не выходить на улицу.
Полиция бегает по улицам Махачкалы: смотрите видео
Местные телеграм-каналы также писали, что стрельба происходит возле больницы "Госпиталь ветеранов". В Махачкале также перекрыли Университетскую площадь.
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В сети также распространяют видео, где вооруженные полицейские бегают по улицам столицы Дагестана и, вероятно, ищут нападавших.
В столице Дагестана вооруженные полицейские: смотрите видео
Отдельные пропагандистские телеграм-каналы писали, что в городе ввели план "Перехват" и разыскивают двух вооруженных людей, которые открыли огонь по сотруднику патрульно-постовой службы, который увидел подозрительную черную "Приору", где внутри были 2 человека, одетые во все черное.
Как пишут телеграм-каналы, при попытке полицейских приблизиться, мужчины открыли стрельбу, после чего скрылись.
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В дагестанских властях опровергли информацию о стрельбе
В министерстве внутренних дел Дагестана рассказали, что им поступило сообщение от очевидца, что он "увидел в районе Университетской площади вооруженного человека".
На место немедленно было направлено несколько нарядов полиции, территория была оцеплена. Полицейские провели тщательную проверку Университетской площади и ее территории с привлечением кинологов.
В конце концов, по данным дагестанского МВД, информация о стрельбе не подтвердилась. Поэтому там дали команду – отбой.
Кроме того, руководитель пресс-службы МВД Дагестана сообщила, что план "Перехват" в Махачкале вообще не вводился.