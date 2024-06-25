У Махачкалі повідомляли про стрілянину: що відбулося в дагестанському місті насправді

У Махачкалі, що в Дагестані, ввечері 25 червня знову "відбулася стрілянина". Двоє людей у чорній "Пріорі", ймовірно, відкрили вогонь по поліцейському.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередньою інформацією, у російському Дагестані, де кілька днів тому вже була стрілянина, введено план перехоплення, передає 24 Канал.

До теми Боєць ММА, сини та племінник високопосадовця: хто вчинив напад у Дагестані

У Махачкалі було знову неспокійно

Російські пропагандисти повідомляють, що жителі Махачкали діляться інформацією, що на вулиці Коркмасова озброєні поліцейські займають позиції. Там двоє чоловіків розпочали стріляину.

У Махачкалі поліція займає оборонні позиції: дивіться відео

Російські силовики в Махачкалі також вимагають від перехожих розійтися або піти в укриття. Мешканців вулиці Коркмасова просять взагалі не виходити надвір.

Поліція бігає вулицями Махачкали: дивіться відео

Місцеві телеграм-канали також писали, що стрілянина відбувається біля лікарні "Шпиталь ветеранів". У Махачкалі також перекрили Університетську площу.

В Махачкалі повно автівок з поліцейськими: дивіться відео

У мережі також ширять відео, де озброєні поліцейські бігають вулицями столиці Дагестану та, ймовірно, шукають нападників.

У столиці Дагестану озброєні поліцейські: дивіться відео

Окремі пропагандистські телеграм-канали писали, що у місті ввели план "Перехоплення" і розшукують двох озброєних людей, які відкрили вогонь по співробітнику патрульно-постової служби, який побачив підозрілу чорну "Пріору", всередині якої були 2 особи, одягнені у все чорне.

Як пишуть телеграм-канали, під час спроби поліцейських наблизитися, чоловіки відкрили стрілянину, після чого втекли.

У Махачкалі перевіряють автівки підозрілих осіб: дивіться відео

У дагестанській владі спростували інформацію про стрілянину

У міністерстві внутрішніх справ Дагестану розповіли, що їм надійшло повідомлення від очевидця про те, що він "побачив у районі Університетської площі озброєної людини".

На місце негайно було направлено кілька нарядів поліції, територію було оточено. Поліцейські провели ретельну перевірку Університетської площі та її території із залученням кінологів.

Зрештою, за даними дагестанського МВС, інформація про стрілянину не підтвердилась. Тож там дали команду – відбій.

Окрім того, керівник пресслужби МВС Дагестану повідомила, що план "Перехоплення" в Махачкалі взагалі не вводився.