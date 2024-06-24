Про це повідомляють російські телеграм-канали. Жервати нападу стали 24 людини, зокрема 15 правоохоронців.
Дивіться також Бійню в Дагестані могли організувати спецслужби Росії, все може дійти до кавказької війни, – ЦПД
Що відомо про нападників
Російські ресурси повідомяють, що щонайменше 3 нападників виявилися родичами голови Сергокалинського району Магомеда Омарова, який є членом провладної російської партії. Серед них двоє синів: Осман і Адиль Омарови.
За даними дагестанських пабліків, одним із убитих бойовиків виявився боєць ММА Гаджимурад Кагіров.
Уночі ЗМІ повідомили, що голову Сергокалинського району Магомеда Омарова затримали. Його також виключили з російської панівної політичної партії "Єдина Росія".
Головне про напад у Дагестані
- 23 червня у російській республіці Дагестан у містах Дербент та Махачкала невідомі озброєні люди обстріляли православні церкви, синагогу та пост поліції.
- В обох містах, де сталися напади, оголошували план "перехоплення". На території Дагестану запроваджували режим контртерористичної операції.
- Російська влада заявляє, що вбито 5 нападників — двох у Дербенті та чотирьох у Махачкалі.