Про це повідомляють російські телеграм-канали. Жервати нападу стали 24 людини, зокрема 15 правоохоронців.

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Що відомо про нападників

Російські ресурси повідомяють, що щонайменше 3 нападників виявилися родичами голови Сергокалинського району Магомеда Омарова, який є членом провладної російської партії. Серед них двоє синів: Осман і Адиль Омарови.

За даними дагестанських пабліків, одним із убитих бойовиків виявився боєць ММА Гаджимурад Кагіров.

Уночі ЗМІ повідомили, що голову Сергокалинського району Магомеда Омарова затримали. Його також виключили з російської панівної політичної партії "Єдина Росія".

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