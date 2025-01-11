Після американських санкцій для російської нафти настануть важкі часи. І, хоча кремлівська пропаганда лякає стрибками цін на нафту, готуватися потрібно саме росіянам. Адже компанії зі США більше не будуть співпрацювати з ними. А на понад 180 танкерів накладено обмеження.

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Що відомо про дрейф судна Eventin у Балтиці

Танкер ішов під прапором Панами з Усть-Луги (найбільшого торгового порту в Росії) до Порт-Саїду в Єгипті. Але 10 січня він повільно дрейфував, бо рухатися вже не міг. Буксир затримав його біля німецького острова Рюген. Це острів в Балтійському морі та найбільший острів на території Німеччини.

Показуємо на карті острів Рюген, де стався інцидент з російським танкером

Повідомляють, що танкер герметичний і не становить загрози довкіллю. Але не відомо, чому він не може рухатися.

Eventin побудовано 2006 року. У списку санкцій його нема.

Реакція німецької влади

Анналена Бербок видала жорстку заяву. За її словами, інцидент є прикладом того, чому Німеччина разом з іншими країнами в останні місяці закликала до нових санкцій проти російського флоту нафтових танкерів.

Росія загрожує нашій, європейській безпеці не лише своєю незаконною агресивною війною проти України, але й обірваними кабелями, дезінформаційними кампаніями, GPS-перешкодами і, звичайно ж, старими нафтовими танкерами,

– сказала вона.

Путін не тільки обходить санкції, але й загрожує туризму на Балтиці. Цим Бербок натякнула на катастрофу з танкерами у Керченській затоці, внаслідок якої мазутом забруднено Азовське море. Загроза є і для Чорного моря.

Борис Пісторіус підкреслив: Росія щодня проводить гібридні атаки в Балтійському морі і не тільки там. Німеччина посилює свою військову базу в Нордхольці у Нижній Саксонії.

Європа очікує на Балтійський саміт країн-членів НАТО. Він пройде у Гельсінкі 14 січня. Говоритимуть в тому числі про захист критичної підводної інфраструктури в Балтійському морі та протидію загрозі з боку російського тіньового флоту.